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BMW подает заявку на товарный знак более чем на 40 названий новых моделей

2:56
Авто

В январе немецкие издания сообщили, что Mercedes-Benz откажется от недавно запущенной схемы наименования EQS для своих аккумуляторных автомобилей.

BMW подает заявку на товарный знак более чем на 40 названий новых моделей

Это связано с планом автопроизводителя прекратить выпуск новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) после 2025 года, что сделает такую дифференциацию ненужной уже через несколько лет.

Недавно генеральный директор Audi Маркус Дуесманн также сообщил, что компания собирается пересмотреть свою систему наименования автомобилей, чтобы присвоить нечетные номера автомобилям с ДВС и четные номера электромобилям (EV).

Теперь, похоже, что последний из "большой тройки" немецких производителей автомобилей класса люкс, BMW, также может присоединиться к этой тенденции.

По данным CarBuzz, BMW подала более 40 заявок на товарные знаки для названий автомобилей, начиная от i118 и заканчивая iX760 и M350. Эти заявки объединяют четырехбуквенные или цифровые категории, названия которых начинаются с "i", "X", "iX" или "M", за которыми следует цифра.

Предполагается, что "i" может обозначать электромобили, такие как i7, а "X" может быть зарезервирован для кроссоверов и спортивных автомобилей (SAV). Между тем, "iX" может представлять электрический SAV, подобный тому, который уже есть на рынке, а "M" может быть зарезервирован для подразделения BMW, занимающегося высокопроизводительными автомобилями. Присвоенный номер определит место автомобиля в производственной иерархии.

Однако до сих пор остаются некоторые неизвестные моменты, например, будут ли эти запатентованные названия формировать полные названия моделей или только корни названий. Текущая система наименований BMW включает такие суффиксы, как "d", "i", "e", "sDrive", "xDrive" и "MPerformance".

Таким образом, возможно, что потенциальный iX560 может стать iX560 xDrive, когда он поступит в производство. Кроме того, неясно, будут ли неэлектрические автомобили также следовать тем же ступеням отделки.

Мы можем ожидать ответы на эти вопросы в ближайшее время, так как 5 Series готовится к новому поколению, которое может получить новую схему наименования.

Однако важно помнить, что автопроизводители часто подают заявки на товарные знаки, не обязательно используя их. Тем не менее, нынешняя система наименований BMW, подобно некоторым немецким словам, может быть сложной и длинной. Упрощение системы наименований может помочь сделать ее более доступной для потребителей во всем мире.

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ЛЕГЕНДЫ 4WD - AUDI Quattro vs BMW iX. Битвы на OffROAD и DRAG BMW 525 iX e34 vs Audi C3/C4 Quattro
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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