Россия впервые стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире

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Впервые в истории Россия стала крупнейшим импортером автомобилей китайского производства. Это связано с уходом из страны западных брендов.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу опубликовал отчёт, в котором говорится, что Россия теперь находится на первом месте по объёму импорта китайских автомобилей. Это произошло впервые в истории. Россия обогнала такие страны, как Мексика, Бельгия, Саудовская Аравия, Австралия, Великобритания, Таиланд, Испания и Объединённые Арабские Эмираты.

За первые два месяца 2023 Россия импортировала из Китая почти 80 тысяч автомобилей, что составляет около 50% от общего их количества, поставленного на экспорт в 2022 году. Эксперты не сомневаются, что это связано с резким ограничением предложений от других иностранных брендов, которые ушли из страны, как сообщает Caixin Global.

После начала СВО многие крупные иностранные автопроизводители в России свернули свой бизнес или передали его российским владельцам. Стоимость импортных автомобилей в стране резко подскочила, что было связано с нарушением логистических цепочек. Поэтому интерес к китайскому автопрому увеличился, поскольку автомобили из Поднебесной по ценам теперь могут выгодно конкурировать с другими легковыми автомобилями иностранных брендов.

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