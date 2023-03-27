В 2023 году россияне стали чаще покупать автомобили китайских брендов

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2023 году среди россиян наиболее востребованы автомобили китайских брендов Exeed, Chery, Changan, Geely и Haval. Именно эти авто традиционно занимают высокие позиции в рейтинге продаж новых авто.

Как сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр", одна из причин популярности автомобилей из Китая – оптимальное соотношение цены и качества, а также высокий уровень технического оснащения даже в базовых комплектациях. Кроме того, эти бренды давно присутствуют на российском рынке.

Например, Haval дебютировал в 2014 году, Chery – в 2005 году, Geely – в 2007 году. За это время китайские автоконцерны успели заслужить признание российских автомобилистов, в том числе, за счёт расширения дилерской сети и отсутствия перебоев с поставками комплектующих.

Помимо перечисленных преимуществ, китайские авто отличает долгий гарантийный срок – до 5 лет.

По итогам первого квартала 2023 года продажи китайских автомобилей в России могут увеличиться до 40% от общего уровня продаж.