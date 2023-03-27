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Дик Ван Дайк, 97-летний актёр, получил травмы после столкновения своего Lexus

1:54
Авто

Еще в 1960-х годах Дик Ван Дайк на экране пилотировал волшебный автомобиль по воздуху. Но на прошлой неделе 97-летняя легенда индустрии развлечений попал в аварию во время проливных дождей в Южной Калифорнии, потеряв контроль над своим Lexus и врезавшись на нем в ворота в Малибу, что подтвердила полиция.

Дик Ван Дайк, 97-летний актёр, получил травмы после столкновения своего Lexus

Авария произошла 15 марта, но полиция обнародовала подробности только сегодня. Депутаты округа Лос-Анджелес обнаружили Ван Дайка за рулем его серебристого LS 500.

Он получил "незначительные травмы", включая "кровотечение из носа и рта", и у него, возможно, "было сотрясение мозга". Никаких подробностей о его состоянии и о том, действительно ли он получил сотрясение мозга, в настоящее время нет, но TMZ сообщает, что его не отправили в больницу, а забрали друзья, которые отвезли его домой.

Офис шерифа заявил, что наркотики и алкоголь не были причиной аварии.

Авария произошла через 10 лет после того, как Ван Дайк был спасен прохожим на шоссе в Лос-Анджелесе, когда его Jaguar загорелся.

Ван Дайк, звезда "Шоу Дика Ван Дайка", "Пока-пока, птичка", "Мэри Поппинс", "Читти-читти-банг-банг" и многих других, все еще активен для своего возраста. Обладатель премий "Грэмми", "Эмми" и "Тони" стал, возможно, самым старым в мире участником певческого конкурса, когда он недавно участвовал в шоу "Певец в маске" на канале Fox, поразив зрителей.

"Думаю, некоторые люди подумали, что я умер", — пошутил он в интервью по этому поводу.

Но, что неудивительно, учитывая его возраст, по сообщению KTLA-TV, полиция подала документы в автоинспекцию, чтобы потребовать от него пересдать экзамен по вождению.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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