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Производство Chevrolet Camaro официально прекратится после 2024 модельного года

Авто

Сегодня General Motors объявила, что производство шестого поколения Chevrolet Camaro официально завершится после 2024 модельного года. В ознаменование окончания выпуска культового автомобиля компания Chevy планирует выпустить ограниченную серию "Collector's Edition" в 2024 модельном году.

Производство Chevrolet Camaro официально прекратится после 2024 модельного года

Тем не менее, пока нет полного ответа на вопрос о том, что будет дальше с моделью Camaro. Компания Chevy лишь сообщила, что имя "Camaro" будет продолжать использоваться в различных гоночных сериях, таких как NASCAR, IMSA, SRO, NHRA и Supercars Championship.

По словам Скотта Белла, вице-президента глобального подразделения Chevrolet: "Хотя мы не объявляем сегодня о ближайшем преемнике, будьте уверены, это не конец истории Camaro". Однако, что это будет за история, остается загадкой. Тем не менее, Camaro в том виде, в котором мы знаем его сегодня, не будет доступен на дилерских площадках после того, как будет распродан 2024 модельный год.

Конец наступит даже раньше, чем предполагалось. Chevy объявила, что последние Camaro сойдут с конвейера сборочного завода Lansing Grand River в январе 2024 года, что делает последний год коротким.

С другой стороны, производство Charger и Challenger 2023 модельного года будет продолжаться до 31 декабря 2023 года. Несмотря на то, что технически производство Camaro продлится еще на один модельный год, оно закончится всего через месяц после того, как Dodge прекратит выпуск своих мускул-каров.

Что касается коллекционного издания, компания Chevy раскрыла лишь несколько поверхностных деталей о нем. Она будет доступна в качестве пакета для моделей RS, SS и ZL1 в 2024 году. Chevy также сообщила, что издание будет ссылаться на разработку первого поколения Camaro, в частности, как дань уважения кодовому названию программы: Panther.

Заказы на коллекционное издание начнутся летом этого года, и тогда же Chevy опубликует полную информацию. До тех пор нам придется довольствоваться теневыми тизерными фотографиями в верхней части этой статьи в качестве предварительного просмотра.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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