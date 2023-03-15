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F1 и Red Bull продадут гоночный симулятор за 120 000 долларов - больше, чем большинство настоящих автомобилей

3:03
Авто

Давайте признаем, что шансы сесть за руль автомобиля Формулы-1 или даже принять участие в гонках чемпионата для большинства из нас ничтожно малы. Потратив 120 000 долларов на высокопроизводительный автомобиль, вы не сможете довести его до предела на дорогах общего пользования.

F1 и Red Bull продадут гоночный симулятор за 120 000 долларов - больше, чем большинство настоящих автомобилей

К счастью, Red Bull Racing и F1 нашли решение обеих этих проблем, предложив высококлассный гоночный симулятор, воспроизводящий ощущения от вождения болида Формулы 1.

Симулятор Red Bull "Champions Edition", который разработан для имитации болида RB18 команды Формулы-1 сезона 2022 года, можно приобрести примерно за ту же цену, что и новый Porsche 911. Это та самая машина, на которой Макс Ферстаппен выиграл чемпионат и которая выиграла 17 Гран-при в сезоне 2022 года.

Для тех, у кого бюджет поскромнее, модель "Race Edition" можно приобрести за 90 000 долларов, без переднего крыла в сборе. Поскольку симулятор будет располагаться в вашей игровой комнате, это не должно стать проблемой, если у вас нет полной копии.

Хотя стоимость симулятора схожа со стоимостью роскошного автомобиля в реальном мире, он воспроизводит единственный в своем роде автомобиль, который бесценен.

У симулятора отсутствуют колеса и заднее крыло, что делает его недостаточно наглядным. Однако важно то, что вы видите из кабины, которая оснащена изогнутым дисплеем и компьютером, предлагающим виртуальные гонки. Вы даже можете объединиться с другими владельцами симуляторов и провести свой собственный виртуальный сезон Формулы-1.

Кристиан Хорнер, директор команды Red Bull, выразил свое восхищение совместным созданием уникального гоночного симулятора, в котором водители оказываются в кокпите побеждающей в чемпионате машины RB18. "Вождение болида Формулы 1 - это то, о чем большинство из нас может только мечтать, но этот симулятор максимально приближен к реальности", - сказал он.

Симулятор изготовлен в партнерстве с компанией Memento Exclusives, специализирующейся на спортивных памятных вещах, и производится по той же технологии, что и настоящие автомобили Формулы-1 в их штаб-квартире в Нортгемптоншире в Великобритании. Симулятор доступен для покупки на сайте F1 Authentics.

Несмотря на то, что виртуальный опыт вождения, как ожидается, будет захватывающим, иметь Porsche за 120 000 долларов у себя на дороге может быть более привлекательным с визуальной точки зрения.

В качестве альтернативы за такие деньги можно купить подержанный гоночный автомобиль (конечно, не F1) и выехать на нем на трек. Однако если вы решили приобрести один из этих симуляторов, цена покупки, скорее всего, вас не волнует.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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