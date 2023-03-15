Dodge выпустил еще один загадочный тизер для последнего автомобиля "Last Call"

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

У Dodge Challenger и Charger была долгая история, но их время вышло. Прежде чем они уйдут, автопроизводитель выпустит серию лимитированных моделей в память о двух- и четырехдверных масл-карах, но последний автомобиль был отложен с запланированного выпуска на выставке SEMA в прошлом году из-за проблем с двигателем.

Dodge назначил новую дату на 20 марта, а его постоянный поток тизерных материалов только что пополнился видеороликом под названием "Hemi Vice".

В анимационном ролике показано, как злой лепрекон бьет отбойным молотком по куче золотых шаров. Когда камера поворачивается вокруг, молоток показывает "2538 PSI", и у него есть V8, так что здесь происходят совершенно нормальные вещи.

Dodge заявил, что тизер "намекает на способность финальной модели "Last Call" использовать и высвобождать умопомрачительную мощность", PSI является частью уравнения мощности.

В каждом из тизеров Dodge публикует крошечные кусочки информации, которые, кажется, намекают на технические характеристики автомобиля, но лишь немногие из них имеют смысл. Один из тизеров был озаглавлен "Крик на скорости 215 миль/ч", что, скорее всего, относится к максимальной скорости, но другие цифры расшифровать сложнее.

Выпуск последней модели Last Call завершает череду автомобилей, которая должна была закончиться в октябре прошлого года. Тогда генеральный директор Dodge Тим Кунискис сказал, что команда инженеров продолжала взрывать двигатели во время разработки.

Это может означать, что одно из загадочных чисел Dodge — 1 582 — означает безумное количество лошадиных сил, но пока нет возможности узнать об этом.

Хотя компания не обещала электрическую замену для Charger или Challenger, Dodge привозил свой концепт Charger Daytona SRT почти на каждое крупное автомобильное мероприятие прошлого года.

Электрический масл-кар сочетает в себе элементы стиля Charger и Challenger с футуристическим обликом, а автопроизводитель снабдил его интересным фальшивым выхлопом.

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