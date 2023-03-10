Dodge Durango отзывают из-за заднего спойлера, который может отвалиться

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Автомобили Dodge Durango 2021-2023 годов выпуска отзываются из-за заднего спойлера, который может поцарапать крышу при открытии задней двери, увеличивая вероятность того, что он может полностью отсоединиться от внедорожника и создать опасность на дороге, сообщило в понедельник NHTSA.

Спойлер на крыше некоторых внедорожников Dodge Durango мог быть установлен "заподлицо" с крышей, поэтому при открытии задней двери спойлер может ударяться о крышу. Со временем, при многократном циклическом открывании и закрывании задней двери, спойлер может ослабнуть и в конечном итоге отсоединиться от крыши. Спойлер, который отсоединяется во время движения, может представлять опасность для других водителей и участников дорожного движения, поэтому и проводится отзыв.

Отзыв охватывает 139 019 Durango трех модельных годов, включая 2023 год, который станет последним годом производства нынешнего Durango. В последний год выпуска этого поколения Durango, 2023 Dodge Durango SRT Hellcat вернется с 710-сильным V-8 с наддувом и задним спойлером.

Владельцы и пассажиры могут заметить, что спойлер шлепает или скребет по крыше при открывании и закрывании задней двери, или заметить дребезжащий звук сзади во время движения Durango.

Дилеры проведут осмотр и замену задних спойлеров, при необходимости, бесплатно. Владельцы могут ожидать уведомления по почте до 14 апреля 2023 года. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки клиентов Chrysler по телефону 1-800-853-1403 или посетите страницу отзыва Dodge.

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