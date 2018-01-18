Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В СМИ утекли кадры обкатки президентского суперлимузина "Кортеж"

Авто

Сотрудники спецгаража ФСО приступили к обкатке и приемке президентских "Кортежей". В частности, это лимузин, на котором, скорее всего, глава государства прибудет на инаугурацию, сообщает РИА "Новости".

В СМИ утекли кадры обкатки президентского суперлимузина "Кортеж". В СМИ утекли кадры обкатки президентского суперлимузина Кортеж
Скриншот с Youtube

Потребуется на обкатку новых авто месяц, первый показ на публике запланирован на май этого года. Минимальная стоимость лимузина составляет порядка семи миллионов рублей.

За время обкатки водители пройдут обучение, специалисты выявят возможные дефекты. В частности, обкатывается авто, которое станет личной машиной Путина. Президент не только внимательно следит за реализацией данного проекта. Летом 2017 года он лично прокатился на прототипе лимузина и остался доволен автомобилем.

Проект "Кортеж" (общей стоимостью порядка 22-24 млрд рублей) предусматривает выпуск до 30 тыс. автомобилей в год. Кроме спецлимузина для президента России будут собираться и продаваться машины с меньшим уровнем бронирования и без спецсвязи для обеспеченных бизнесменов, чиновников и тех, у кого хватит денег и желания на "новый российский суперлимузин".

По некоторым данным от инсайдеров в политической среде, к проекту автомобиля якобы уже присматривается глава одной из крупнейших госкорпораций, а также мэры обоих столиц России. Однако отметим — официального подтверждения этих данных нет.

Естественно, в машинах такого уровня — бронекапсула, системы связи и спецсвязи, мультимедийные системы, средства защиты от прослушивания и перехвата коммуникаций, системы эвакуации, радиоэлектронной и силовой обороны, а также всевозможные специальные "примочки". Шины, которые даже после шквального обстрела действуют, система дисков, на которых лимузин может ехать без шин, специальный бензобак.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Проект "КОРТЕЖ" на испытаниях в Скандинавии! Первые фотографии прототипа!
Актуальная аналитика
Власть
Забудьте про Путина: Европе предложили взглянуть в зеркало
Авторские статьи
Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение
Общество
Гражданский брак: почему христианство против
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Мир
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Человек
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Сергей Нестеров Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение Сергей Нестеров Игорь Буккер Смерть Красного барона: чья пуля сразила "аса из асов" Игорь Буккер Любовь Степушова Залог успеха: 10 испытаний для хороших родителей Любовь Степушова
Комментарии
Самые несексуальные голливудские звезды
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
В США предсказали скорый крах Роскосмоса
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Валуев и кот Мостик открыли движение по Крымскому мосту
Санкции против КНДР: Тиллерсона — в сад
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
В США объявили старьем секретное оружие России
Создатели "Протонов" заявили о надвигающейся катастрофе
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Переезжающим на Дальний Восток дадут по миллиону
Прокуратура разрешила курсантам-летчикам танцевать голыми
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Интересное в фото Все >
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Мужское Все >
В судостроении США ударились в гигантизм
В судостроении США ударились в гигантизм
Венгерская и чешская травматика
Венгерская и чешская травматика
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
9 книг, которые спасут любого от депрессии
9 книг, которые спасут любого от депрессии
Вся правда о мужчинах
Вся правда о мужчинах
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Разгрузочные дни для похудения
Разгрузочные дни для похудения
Прощаемся с целлюлитом!
Прощаемся с целлюлитом!
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
15 вариантов полезного ужина
15 вариантов полезного ужина
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Какие болезни самые странные и страшные? Фото
Какие болезни самые странные и страшные? Фото
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался