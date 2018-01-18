В СМИ утекли кадры обкатки президентского суперлимузина "Кортеж"

Сотрудники спецгаража ФСО приступили к обкатке и приемке президентских "Кортежей". В частности, это лимузин, на котором, скорее всего, глава государства прибудет на инаугурацию, сообщает РИА "Новости".

Скриншот с Youtube

Потребуется на обкатку новых авто месяц, первый показ на публике запланирован на май этого года. Минимальная стоимость лимузина составляет порядка семи миллионов рублей.

За время обкатки водители пройдут обучение, специалисты выявят возможные дефекты. В частности, обкатывается авто, которое станет личной машиной Путина. Президент не только внимательно следит за реализацией данного проекта. Летом 2017 года он лично прокатился на прототипе лимузина и остался доволен автомобилем.

Проект "Кортеж" (общей стоимостью порядка 22-24 млрд рублей) предусматривает выпуск до 30 тыс. автомобилей в год. Кроме спецлимузина для президента России будут собираться и продаваться машины с меньшим уровнем бронирования и без спецсвязи для обеспеченных бизнесменов, чиновников и тех, у кого хватит денег и желания на "новый российский суперлимузин".

По некоторым данным от инсайдеров в политической среде, к проекту автомобиля якобы уже присматривается глава одной из крупнейших госкорпораций, а также мэры обоих столиц России. Однако отметим — официального подтверждения этих данных нет.

Естественно, в машинах такого уровня — бронекапсула, системы связи и спецсвязи, мультимедийные системы, средства защиты от прослушивания и перехвата коммуникаций, системы эвакуации, радиоэлектронной и силовой обороны, а также всевозможные специальные "примочки". Шины, которые даже после шквального обстрела действуют, система дисков, на которых лимузин может ехать без шин, специальный бензобак.

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