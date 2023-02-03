Эксперт Воеводин: в Подмосковье водителям часто мешают зайцы, рыси, лисы и кабаны

Дикие животные нередко создают препятствия для автомобилистов на дорогах в Подмосковье. Об этом предупредил главный специалист природоохранительного фонда "Верховье" Павел Воеводин.

По его словам, зимой водители нередко встречают рысей, зайцев, лис, кабанов и мышей, выбегающих на проезжую часть. Как пояснил эксперт, многие обитатели лесов не впадают в спячку.

"Несмотря на то, что звери обычно боятся людей, они вполне активно могут передвигаться там же, где и машины", — отметил Воеводин в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Он также добавил, что на российских дорогах нередко фиксируют ДТП, произошедшие из-за столкновения с дикими животными, например, кабанами или оленями.

Специалист порекомендовал водителям ни в коем случае не подходить к зверям, ведь они часто нападают на людей и заражают их бешенством.