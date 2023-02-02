Оренбургские пограничники задержали жителя Курской области с четырьмя медвежатами

На границе России и Казахстана оренбургские пограничники обнаружили у жителя Курской области четырёх медвежат. Об этом сообщает издание 56orb.ru.

Отмечается, что мужчина хотел вывезти животных в Узбекистан. Документов на них у него не обнаружили, медвежата были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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