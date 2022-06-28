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Жительница Красноярска прогнала медвежонка уговорами и рыком: "Большой ребёнок"

Общество

Жительница Красноярского края смела прогнать дикого медвежонка уговорами и рыком. По словам женщины, зверь вёл себя как большой ребёнок и, вероятно, потерялся, из-за чего вышел к людям.

Жительница Красноярска прогнала медвежонка уговорами и рыком: "Большой ребёнок"

По словам женщины, медвежонок ей встретился на просёлочной дороге. Сначала зверя испугал велосипедист, а потом животное увидело, что на его пути есть ещё человек и пошёл в "наступление".

"Я начала кричать, поскольку диких животных отпугивают громкие звуки. У меня с собой не было колонки с музыкой, иначе это тоже сработало бы. Но он всё равно заинтересовался мной", — рассказала жительница Красноярского края Телеканалу "360". — Вы можете не поверить мне, но я дала ему пару ударов справа и по макушке".

По её словам, медвежонок испугался, но спустя время решился выйти к человеку ещё раз. Теперь женщина перешла к уговорам, а поняв, что это не помогает, просто громко зарычала.

"На него подействовало, когда я на него зарычала. Но я просто от досады уже, что он от меня не отстаёт. Вот и всё", — пояснила женщина. — Он просто тянулся к людям. Это такой большой ребёнок, можно сказать".

Хотя животное и размером с алабая, а на вид ему года полтора, женщина отметила, что когти у медвежонка уже длинные и острые. Даже если животное просто хотело поиграть, могло нечаянно поранить.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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