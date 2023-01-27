Навязанные автомобильными дилерами услуги службы помощи на дорогах являются маркетинговым ходом и неэффективны в случае ДТП, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью изданию iReactor.
Службу помощи автомобилистам продавцы обычно предлагают в качестве опции, обещая помощь с эвакуацией сломавшейся машины, ремонт и бесплатные консультации автоюриста. Как правило, отметил специалист, всё это оказывается неэффективным в случае реального ДТП.
"Если ты попал в аварию, тут могут быть проблемы с эвакуацией, потому что нужны специальные эвакуаторы с лебёдкой, если колёса не едут, ещё нужно в ГАИ разбираться", — пояснил Субботин.
К тому же, по его словам, подобная опция предлагается в дополнение к дорогим и надёжным автомобилям, которые и так не доставят хлопот своему владельцу.
"К Lada Granta её никто не предлагает, и к китайским машинам, и к "Москвичу" её не будут предлагать, потому что если он сломался, разоришься на этих эвакуаторах", — резюмировал автоэксперт.
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