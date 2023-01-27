Автоэксперт: служба помощи на дорогах — рекламная уловка дилеров

Навязанные автомобильными дилерами услуги службы помощи на дорогах являются маркетинговым ходом и неэффективны в случае ДТП, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью изданию iReactor.

Службу помощи автомобилистам продавцы обычно предлагают в качестве опции, обещая помощь с эвакуацией сломавшейся машины, ремонт и бесплатные консультации автоюриста. Как правило, отметил специалист, всё это оказывается неэффективным в случае реального ДТП.

"Если ты попал в аварию, тут могут быть проблемы с эвакуацией, потому что нужны специальные эвакуаторы с лебёдкой, если колёса не едут, ещё нужно в ГАИ разбираться", — пояснил Субботин.

К тому же, по его словам, подобная опция предлагается в дополнение к дорогим и надёжным автомобилям, которые и так не доставят хлопот своему владельцу.

"К Lada Granta её никто не предлагает, и к китайским машинам, и к "Москвичу" её не будут предлагать, потому что если он сломался, разоришься на этих эвакуаторах", — резюмировал автоэксперт.