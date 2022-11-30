Компания АвтоВАЗ этим летом смогла возобновить выпуск сразу трёх своих весьма популярных моделей.
Речь идет об "упрощенных" модификациях машин Lada Niva Legend, Lada Granta и Lada Niva Travel. Помимо этого, осенью для некоторых комплектаций данных автомобилей стали доступны опции: подогрев передних сидений и кондиционер.
В октябре дилеры уже уже сообщали о нехватке авто в шоу-румах, а у некоторых цены оказались выше рекомендованных концерном, сообщает Autonews.
Также сообщается что автомобили Lada Granta с ABS давно закончились. Седан с пятиступенчатой МКПП, а также с ЭРА-ГЛОНАСС есть в наличии за 723 900 рублей. Эта машина под капотом имеет 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат стандарта Евро-2, с мощностью 90 лошадиных сил, адаптированным для работы на АИ-92.
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