Российские автодилеры обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой включить машины Renault в программу государственной поддержки спроса.
Об этом сообщил журнал "За рулём" со ссылкой на источник в отрасли.
"На прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет", — сказано в пояснении.
На складах всех дилерских автоцентров в РФ осталось не более пяти тысяч машин данной французской марки. Однако из-за того, что закуплены они были ещё весной по весьма дорогому тарифу, спрос на них очень невелик.
А участие в государственной программе льготного автокредитования помогло бы в их реализации по сниженным для потребителя ценам.
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