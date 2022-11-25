Автомобили Renault распродадут по льготным ценам

Российские автодилеры обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой включить машины Renault в программу государственной поддержки спроса.

Об этом сообщил журнал "За рулём" со ссылкой на источник в отрасли.

"На прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет", — сказано в пояснении.

На складах всех дилерских автоцентров в РФ осталось не более пяти тысяч машин данной французской марки. Однако из-за того, что закуплены они были ещё весной по весьма дорогому тарифу, спрос на них очень невелик.

А участие в государственной программе льготного автокредитования помогло бы в их реализации по сниженным для потребителя ценам.