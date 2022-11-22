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Во Владивостоке за несколько лет будет реализована "транспортная революция"

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Транспортную систему Владивостока начали приводить в порядок, что поможет сделать столицу Приморья комфортной и удобной и для пешеходов, и для водителей.

Во Владивостоке за несколько лет будет реализована "транспортная революция"

Как пишет zr.media, в городе уже организованы выделенные полосы для общественного транспорта, устанавливаются "умные" светофоры, реорганизуется пространство для пешеходов.

Также в разных районах Владивостока ведётся работа по созданию платных парковочных зон, которые помогут горожанам сделать посещать общественные и административные учреждения с большим комфортом, снизить количество личного автотранспорта в центре и популяризовать общественный транспорт, на котором можно будет гораздо быстрее добраться до места назначения благодаря специальным выделенным полосам движения.

"Люди бросают на целый день машины где попало, где они мешают. Бросают десятки автомобилистов, а мешают они сотням и тысячам горожанам. Но если процесс парковки упорядочить, сделать как во всём цивилизованном мире, то будет хорошо всем… Ограничение по времени даст возможность большему числу людей приезжать в сердце столицы для решения дел. Приехал — уехал. Платные парковки образумят людей, я считаю", — высказал своё мнение насчёт платных парковок глава транспортного предприятия ООО "Самокат" Валерий Кравцов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Игорь Моржаретто
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