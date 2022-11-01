Во Владивостоке в результате ДТП погибли студенты Дальневосточного федерального университета из Индии.
По сообщению экстренных служб региона, авто молодых людей съехал с дороги и упал в море во Фрунзенском районе.
"С прискорбием сообщаем о трагическом ДТП с участием студентов из Республики Индия ", — говорится в письме ДВФУ.
Известно, что один студент погиб на месте, тело второго ищут.
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