Во Владивостоке в результате ДТП погибли индийские студенты

Во Владивостоке в результате ДТП погибли студенты Дальневосточного федерального университета из Индии.

По сообщению экстренных служб региона, авто молодых людей съехал с дороги и упал в море во Фрунзенском районе.

"С прискорбием сообщаем о трагическом ДТП с участием студентов из Республики Индия ", — говорится в письме ДВФУ.

Известно, что один студент погиб на месте, тело второго ищут.