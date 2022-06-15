Эксперт Похмелкин: автомобилисты в РФ стали реже покупать "красивые" номера

Российские водители стали реже приобретать "красивые" номера. Об этом сообщил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По его словам, такая тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет как в столице, так и в регионах страны. Специалист отметил, что в 2022 году водителей, как правило, интересуют "простые" номера.

"Чем круче человек, тем более простые номера он старается получить", — сказал Похмелкин в интервью NEWS.RU.

Он также добавил, что водители стали часто останавливаться на случайной комбинации чисел и букв в номерах. Как подчеркнул эксперт, иномарка BMW с номером 777 уже вызывает смех в кругах автомобилистов.

Ранее специалист по подбору, диагностике и продаже автомобилей Кирилл Башарин заявил, что стоимость подержанных машин начала снижаться. Он убеждён: если человеку действительно нужен автомобиль, то сейчас самое подходящее время для его приобретения.