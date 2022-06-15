Российские водители стали реже приобретать "красивые" номера. Об этом сообщил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
По его словам, такая тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет как в столице, так и в регионах страны. Специалист отметил, что в 2022 году водителей, как правило, интересуют "простые" номера.
"Чем круче человек, тем более простые номера он старается получить", — сказал Похмелкин в интервью NEWS.RU.
Он также добавил, что водители стали часто останавливаться на случайной комбинации чисел и букв в номерах. Как подчеркнул эксперт, иномарка BMW с номером 777 уже вызывает смех в кругах автомобилистов.
Ранее специалист по подбору, диагностике и продаже автомобилей Кирилл Башарин заявил, что стоимость подержанных машин начала снижаться. Он убеждён: если человеку действительно нужен автомобиль, то сейчас самое подходящее время для его приобретения.
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