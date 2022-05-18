Эксперт: "Нет никакого российского автопрома"

Как санкции повлияли на российский автопром; правда ли, что наши автомобили на 60-70% состоят из импортных деталей; почему сейчас ни в коем случае нельзя продавать свою машину и что может спасти российскую автомобильную промышленность, рассказал депутат Госдумы VI-VII созывов, лидер движения автомобилистов России "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

— Вячеслав Иванович, к чему должен готовиться российский автопром в свете западных санкций?

Российского автопрома просто нет

— Господин Мантуров, министр промышленности и торговли, говоря об успехах отечественного автопрома, много лет водил нас всех за нос. Нет никакого российского автопрома. Он может выпускать компоненты к автомобилям только на 30-40%. А 60-70% шло с Запада. Раз Запад нам сейчас ничего не даёт, наши заводы встанут.

"Параллельный импорт" всегда был, но его душили

Но выход есть. Существует "независимый импорт", или "параллельный импорт", — это естественная реакция рынка на дискриминацию ценовую, ассортиментную и качественную. То есть это ввоз оригинальных товаров без разрешения правообладателя товарного знака.

Сейчас правительство якобы пошло на разрешение параллельного импорта. К сожалению, это только имитация. Минпромторг составил списки разрешённых к свободному ввозу автомобилей и запчастей, но он это сделал за счёт:

General Motors,

Honda,

Volvo.

Они никогда не препятствовали параллельному импорту. Зачем разрешать то, что уже разрешено?

Господин Мантуров все годы душил параллельный импорт, даже вопреки просьбам военно-промышленного комплекса.

Сейчас составлен список из дикого количества номенклатурных позиций. Хотя эта работа абсолютно никому не нужна. Достаточно было просто открыть шлагбаум всему параллельному импорту. Все развитые страны работают по принципу международного исчерпания: любой товар, купленный за пределами своей страны, ты можешь привезти, перепродать, получая маржу. А у нас региональный принцип исчерпания: ты должен взять разрешение у представителя компании, которой сполна заплатил за её товар. Это абсурд.

Пока не будет возможности у наших независимых партнёров завозить с Запада автомобили и запчасти, наш автопром будет стоять.

Что будет происходить на российском авторынке

Сейчас те, кто хотел продать свой автомобиль, продолжат на нём ездить либо поменяют его на машину, тоже бывшую в употреблении, но более новую. Повысится спрос на бэушные автомобили, и цены на них вырастут. Так что те, кто хотел продать свой автомобиль, пусть не спешат.

Российский авторынок спасут корейцы и китайцы

Спасти наш автомобильный рынок могут корейские и китайские производители.

По качеству Корея идёт вровень с Европой, США и в чём-то даже обгоняет. Корея достигла очень высокого качества по всем показателям:

электронная составляющая автомобиля,

подвеска,

двигатель.

Китайцы быстро прогрессируют. Если китайцы и корейцы не откажутся от нашего рынка, то получат огромную прибыль, потому что конкуренты сами ушли, рынок свободен. Мы можем рассчитывать на качественные автомобили корейского и китайского производства. Китайцы сделали большой рывок в электромобилях. Корейцы уже выпускают водородные двигатели, которые экспортируются даже в США.