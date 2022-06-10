Как показывают опросы, российские владельцы уверены, что сейчас выгодно продавать машину, а не покупать. Того же мнения придерживаются автоэксперты.
Скачки курса отечественной валюты и перебои с импортными автомобилями после ухода западных компаний вынудили многих россиян вкладывать деньги в покупку машины. Как рассказал специалист по подбору, диагностике и продаже автомобилей Кирилл Башарин, два месяца назад официальные дилеры с трудом справлялись с наплывом клиентов.
"В этот момент деньги нужно было сохранить или приумножить, а покупка автомобиля выглядела заманчивой инвестицией", — передаёт его слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Сейчас ситуация поменялась: рынок переполнен и продажи подержанных машин начали падать, как и их стоимость. Из-за текущей геополитической турбулентности тяжело предсказать, что будет с российским рынком дальше, но совсем отказываться от приобретения авто всё же не стоит.
"Если машина вам действительно нужна — определенно нужно покупать", — советует эксперт.
Нельзя забывать, что ценники на запасные части выросли в полтора-два раза, а значит при выборе автомобиля надёжность должна стоять на первом месте, резюмировал Башарин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.