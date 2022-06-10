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Автомобильные эксперты: сейчас самое время продать надоевшую машину

Авто

Как показывают опросы, российские владельцы уверены, что сейчас выгодно продавать машину, а не покупать. Того же мнения придерживаются автоэксперты.

Автомобильные эксперты: сейчас самое время продать надоевшую машину

Скачки курса отечественной валюты и перебои с импортными автомобилями после ухода западных компаний вынудили многих россиян вкладывать деньги в покупку машины. Как рассказал специалист по подбору, диагнос­тике и продаже автомобилей Кирилл Башарин, два месяца назад официальные дилеры с трудом справлялись с наплывом клиентов.

"В этот момент деньги нужно было сохранить или приумножить, а покупка автомобиля выглядела заманчивой инвестицией", — передаёт его слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сейчас ситуация поменялась: рынок переполнен и продажи подержанных машин начали падать, как и их стоимость. Из-за текущей геополитической турбулентности тяжело предсказать, что будет с российским рынком дальше, но совсем отказываться от приобретения авто всё же не стоит.

"Если машина вам действительно нужна — определенно нужно покупать", — советует эксперт.

Нельзя забывать, что ценники на запасные части выросли в полтора-два раза, а значит при выборе автомобиля надёжность должна стоять на первом месте, резюмировал Башарин.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Игорь Моржаретто
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