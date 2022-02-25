Европейские машины могут исчезнуть с российского рынка, заявил автоюрист

Напряжённая политическая ситуация может привести к тому, что с российского авторынка уйдут европейские марки машин. Такое мнение выразил автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, на смену европейскому автопрому, скорее всего, придёт какой-то другой сегмент, например, китайские модели, которые уже сейчас пользуются популярностью в РФ.

"Китайцы предлагают машины со всеми опциями по цене "голого" немецкого бренда. И, конечно, они сейчас займут этот рынок, поэтому будем пересаживаться на их авто", — сказал Славнов в интервью URA.RU.

Он добавил, что проблемы, связанные с введением санкций в отношении России, могут также затронуть рынок поддержанных транспортных средств.

Ранее прогнозировалось, что ближе к лету в страну придут уже бывшие в употреблении автомобили из Европы, но теперь не до конца ясно, как сложится обстановка на таможне.

"У нас остаётся Восток и праворульные машины. Если не будет европейских, то они смогут занять эту нишу", — заключил специалист.

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