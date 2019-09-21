Какая машина подходит по знаку зодиака

Что не говори, но даже закоренелые скептики и атеисты, время от времени заглядывают в гороскоп. А если и не заглядывают, то всегда могут четко ответить кто он по гороскопу, и в год кого родился. И действительно, многие иногда задумываются, а не влияют ли звезды на нашу повседневную жизнь.

Астрологи настоятельно рекомендуют принимать во внимание гороскоп, если предстоит крупная покупка или деловая сделка. В это можно не верить, но если есть хоть малюсенький шанс использовать силы природы в достижении своих целей, то почему ими не воспользоваться.

Покупка автомобиля — это очень серьезный и ответственный шаг. Ведь в машине человек будет проводить часть своей жизни, а значит к ее выбору надо подходить очень серьезно. Помимо того, что автомобиль должен отвечать требованиям будущего автовладельца, он должен быть комфортным и гармоничным дополнением к своему хозяину и в этом вопросе не обойтись без помощи звёзд. Естественно человек смотрит какова цена будущей машины, выбирает подходящий цвет, интересуется вместительностью автомобиля. И если к этому добавить рекомендации астрологов, то можно получить отличного помощника и где-то даже стального друга. Давайте узнаем, какие автомобили подходят тому или иному знаку зодиака.

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Общие характеристики знаков зодиака.

Первые в нашем списке — это знаки огненной стихии. К ним относится Овен, Лев и Стрелец. Это люди очень эмоционального склада характера. Жизнь их подобна урагану. Они хотят все сделать здесь и сейчас. Им крайне необходимо всеобщее внимание, ну и, по возможности, признание. Им подходят дорогие и мощные автомобили. Скорость для них — это часть жизни.

Что касается Козерога, Тельца и Девы, то это знаки Земли. Конек этих знаков прагматизм и рассудительность. Эти знаки очень ценят надёжность и безопасность. Поэтому для таких знаков подойдут недорогие, но очень надёжный автомобили.

Если коснуться Раков, Скорпионов и Рыб, то это отдельная категория людей. Они как бы пребывают в отдельном, своем личном измерении. На первом месте у них стоит интуиция и подчас именно ее они используют в критических ситуациях. Они любят мечтать и сильно сопереживают даже героям кинофильмов. Они безумно любят комфорт, а вот технические особенности уходят на второй план. Для них подходят удобные и комфортные автомобили.

К воздушной стихии относятся Близнецы, Весы и Водолеи. Они безумно ценят личную свободу и часто меняют свои пристрастия. Они не желают топтаться на месте. Путешествия — это их призвание. Но при этом они достаточно экономны. Для них хороши надежные, не самые маленькие автомобили, но при этом с минимальным расходом. А также для них важна хорошая навигация.

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Марки автомобилей и знаки зодиака.

Овен.

Этот знак не только первый в зодиакальном круге, он первый и в обычной жизни. Овен подсознательно желает быть в центре внимания и ждёт признания окружающих. Для Овна очень важно знать, как он выглядит со стороны и при этом он просто не выносит автомобильных пробок. Этому знаку очень подходит красный цвет и автомобили марки: Toyota Celica, Ferrari, Honda S2000, Impreza Sport Wagon.

Телец.

Сказать, что Телец консерватор — это ничего не сказать. Тельца вряд ли заинтересует новейший автомобиль. Ему подавай надежность, проверенную временем. Они не любят менять автомобили, и поэтому машина должна хорошо служить годами. Потому такому знаку очень подойдут: Mitsubishi, Volvo, Subaru, Toyota и Opel.

Близнецы.

Не секрет, что Близнецы обожают компании и путешествия. Для путешествий им нужен вместительный седан, куда поместятся все его друзья. Важно, чтобы в автомобиле был хороший звук, так как близнецы не могут жить без хорошей музыки. Общительный Близнец не может без друзей и увлекательных историй, поэтому для них просто созданы такие автомобили как: Ford, Kia Cerato, VW Polo, Mazda.

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Рак.

Рак привязан к своему автомобилю не меньше чем к дому. Поэтому в автомобиле Рака должно быть все самое необходимое и даже больше. Бардачок должен быть огромным. Да и сам автомобиль должен быть не меньше квартиры. Простор и уют — это кредо Рака. В автомобиле Раки чувствуют себя как на даче или у любимой тещи и поэтому им подходят: Крайслер, Ниссан, BMW. Также они не откажутся от микроавтобуса или вместительного минивэна. Не будет у рака большей радости, если он станет обладателем хорошего трейлера на колесах. А вот скорость не для них.

Лев.

Львы — это настоящие эстеты и ценители автомобильной красоты. Они очень заботятся о том, как выглядит их машина. Если люди оборачиваются на нее посмотреть, то это высшая награда для Льва. Не важно какова мощность мотора, важен внешний лоск и привлекательность. Львы, как и все цари любят роскошь и поэтому им очень подходят: Rolls Royce, Skoda Octavia, Cadillac BLS, Ford Fiesta, Bentley и Hyundai.

Дева.

Нет предела бережливости и трезвому расчету Девы. Это наверно самый бережливый знак зодиакального круга. Деве не важно, как смотрится автомобиль и что подумают о владельце. Дева в первую очередь интересуется ценой автомобиля. Главный критерий при выборе машины — это ее цена и расход топлива. Если машина отвечает этим стандартам, то это именно то, что надо Деве. Этот знак не пройдет мимо таких авто как: Suzuki SX4, Chevrolet, Hyundai Accent, Daewoo и Kia Rio.

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Весы.

Этот знак очень привередлив. Угодить Весам невероятно сложно. В любом автомобиле Весы найдут то, что им совершенно не понравится. Но если они выбрали, то это любовь с первого взгляда. Для Весов, машина должна отвечать массе критериев и естественно таким автомобилями являются BMW и Mercedes.

Скорпион.

Скорпионы — это прирожденные естествоиспытатели. Они должны испытать все, что попадает им в руки. Автомобиль при этом не является исключением. И поскольку Скорпионы считаются главными смутьяна зодиакального круга, то и автомобиль у них должен быть под стать. Удивительно, но скорпионы очень любят механическую коробку передач, ведь даже свой автомобиль они желают контролировать полностью. Им подойдут: Honda, BMW, Cadillac. А вот двухколёсный транспорт будь то мотоцикл или велосипед Скорпиону не очень подойдёт.

Стрелец.

Увы, но стрельцы не постоянны. Они очень любят менять автомобили. Но при этом желают, чтобы машина была очень надежной, ведь путешествия для Стрельца крайне необходимы. Малый расход топлива весьма приветствуется Стрельцами, им очень важен простор и домашний комфорт. Для них и создавались такие модели, как: Ford Focus Wagon, Volvo, Renault Megane и конечно Fiat.

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Козерог.

Козероги любят скорость, отсюда и все проблемы, они часто становятся участниками ДТП. Им просто необходима машина, которую не дорого ремонтировать и в тоже время она должна быть достаточно резвой. Для них хорошим вариантом будет отечественный автопром и недорогие автомобили эконом класса среди которых Mitsubishi и Renault.

Водолей.

Водолеи не прочь опробовать новинку. Они очень любят все новое и современное. Им нравятся гибриды и автомобили на электрической тяге. Все новое для них представляет интерес. Поэтому им подойдут все электрокары, а из обычных автомобилей можно посоветовать Skoda, Volvo, Honda.

Рыбы.

Рыбы по природе мечтатели и автомобиль они покупают скорее сердцем, чем умом. Им все равно каков будет автомобиль, главное его почувствовать. Это единственный знак, который может прекрасно себя чувствовать в любой машине. Но такие как ALFA Romeo и Bugatti особенно подчеркнут чувственную натуру Рыбы.

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Фото: trikky.ru