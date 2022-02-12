Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто

В последнее время за рубежом повысился спрос на российские внедорожники УАЗ и Лада Нива. Покупателей не смущает «устаревший» дизайн автомобилей, и конструктор ВАЗ-2110 считает такое положение вещей абсолютно закономерным.

Внешний вид современных моделей перегружен и содержит множество лишних деталей, считает эксперт в области автомобильного дизайна Владимир Ярцев. Люди устали от этого и тяготеют к простым, понятным и естественным формам, приводит слова специалиста ЗаРулем. Именно поэтому УАЗы и Лада Нива, созданные в прошлом веке, обретают вторую популярность.

Потребителей утомило неразумное кичливое разнообразие предлагаемых брендами новых автомобилей. Люди требуют простого и понятного, уверен Ярцев. Современный автодизайн с гипертрофированными формами и элементами стал напоминать тренды в пластической косметологии. Раздутые губы и ягодицы далеко не всем по нраву. Формы той же Нивы или УАЗа Патриот понятны и неуродливы, а голосующие рублём автолюбители заставят дизайнеров мировых марок пересмотреть свои взгляды.

Мнение эксперта подтверждается официальный информацией - в компании Renault решили возрождать модель 5, которая известна своим ретростилем, а китайские бренд Great Wall показал новинку, напоминающую легендарный Volkswagen Beetle.

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