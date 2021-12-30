Эксперты оценили предложение ввести в РФ налоговый вычет при покупке машины

Введение в РФ налогового вычета при покупке автомобиля положительно отразилось бы на авторынке страны, полагают эксперты.

Как заявил RT кандидат экономических наук Михаил Беляев, реализация инициативы стала бы мерой социальной поддержки покупателей машин в бюджетном сегменте.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, введение вычета способствовало бы обновлению автопарка в стране.

"У нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля… Налоговый вычет в этом смысле здорово бы тоже помогал", — сказал он.

Главред журнала "За рулём" Максим Кадаков отметил, что в случае, если вычет будет введён, затраты государства на эти цели будут возвращаться ему в виде налогов с производителей авто, поскольку россияне приобретают в основном собранные в стране машины.

"У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это всё машины российской сборки", — сказал эксперт.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду рассмотреть целесообразность введения налогового вычета при покупке автомобиля.

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