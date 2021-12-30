В РФ предложили ввести налоговый вычет при покупке машины

В России предлагается ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. С соответствующей идеей обратился в Минтруд директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении, копия которого оказалась в распоряжении RT, отмечается, что в настоящее время в соответствии с законодательством россияне имеют право при покупке жилья получить налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей.

По мнению Орлова, эта возможность является существенной мерой господдержки жителей страны, приобретающих дома и квартиры.

При этом для покупателей автомобилей, в числе которых есть многодетные семьи и пенсионеры, налоговый вычет не предусмотрен.

В связи с этим Орлов попросил главу Минтруда Антона Котякова рассмотреть возможность введения такой меры гоподдержки.

"Прошу … оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей", — говорится в обращении к министру.

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