В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Об этом свидетельствует приказ Минцифры.
Так, с 1 мая 2021 года сделку о купле-продаже автомобиля можно будет осуществлять с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
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