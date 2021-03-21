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Авто С 1 мая в России изменятся правила купли-продажи авто с пробегом

Авто

В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Об этом свидетельствует приказ Минцифры.

Так, с 1 мая 2021 года сделку о купле-продаже автомобиля можно будет осуществлять с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Игорь Моржаретто
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