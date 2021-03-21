Авто С 1 мая в России изменятся правила купли-продажи авто с пробегом

В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Об этом свидетельствует приказ Минцифры.

Так, с 1 мая 2021 года сделку о купле-продаже автомобиля можно будет осуществлять с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.