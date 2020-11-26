Первый российский электромобиль запустят в производство в декабре

Испытания первого российского электромобиля, который планируется запустить в серийное производство, должны завершиться в декабре.

Сам автомобиль появится на рынке в 2021 году.

Стоить "Кама-1" будет около миллиона рублей.

Разработанный НТИ при Санкт-Петербургском политехническом университете электромобиль Кама-1 позиционируется как "компактный городской умный кроссовер", способный проехать более 250 км без подзарядки и выдерживать температуру до -50º. Комплектующие у него преимущественно отечественные.

"Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра и шириной 1,7 метра, - рассказал заместитель руководителя Центра НТИ СПбПУ Олег Клявин. -Базовая комплектация включает в себя аккумулятор емкостью 33 кВтч, который может покрыть до 300 километров на полном заряде при движении по автостраде. Пока планируем продавать около 20 тысяч машин в год».

Автомобиль будет представлен 10-11 декабря в Москве в рамках большой выставки "Узпромэкспо-2020".