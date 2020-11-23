Оформить ДТП можно за 15 минут: заработало приложение "Помощник ОСАГО"

В России запущено мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Теперь можно оформлять электронные документы о ДТП, даже если у водителей есть разногласия.
Сообщение об этом размещено на сайте Российского союза автостраховщиков.
Как следует из сообщения РСА, теперь, чтобы оформить ДТП достаточно заполнить извещение в электронном виде, без "бумажного" варианта:
"Ранее при наличии разногласий водители должны были заполнить совместное бумажное извещение о ДТП, а приложением можно было воспользоваться для фотофиксации аварии", — указано в тексте.
Всё оформление займёт не более 15 минут:
"Это приложение уже показало свою эффективность в пяти пилотных регионах. Немаловажно, что с его помощью сокращается число визитов в офисы страховых компаний, что особенно актуально сейчас из-за ситуации с коронавирусом", — говорит Игорь Юргенс, президент РСА.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.