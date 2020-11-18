Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Нововведения при ДТП: насколько полезны

С 1 ноября на новые и ввозимые в частном порядке автомобили будут оформлять только электронные ПТС. Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" позволит оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Что даст водителям возможность съезжать на обочину после ДТП? На новых шинах должна быть маркировка. Эти и другие нововведения для автомобилистов ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру разъясняет председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— С 1 ноября появились несколько серьезных нововведений для автомобилистов. Давайте поговорим о них. Первое, что привлекло внимание: на новые, ввозимые в частном порядке автомобили будут оформлять только электронный ПТС. Но это в большинстве случаев касается, по-моему, Дальнего Востока. Так ведь?

Вообще уже по всей стране действуют электронные ПТС. Это современные технологии, их надо использовать. По-моему, это вполне удобно. Другое дело, когда вводится что-то электронное, я считаю, надо оставить "бумажную" альтернативу для тех, кто не может, не хочет, не умеет. Как с полисами ОСАГО, которые можно оформлять как в электронном виде, так и в традиционном бумажном.

— А в нашем случае уже только электронный вид?

— Как-то поспешили и поторопились. Но это все-таки не полис ОСАГО, который принадлежит человеку, самостоятельно его оформляющему. ПТС — нечто объективированное, его вручают первому хозяину машины. И я думаю, что все же больших неудобств электронные ПТС не доставят. Вреда не вижу, а польза в виде определенных удобств все же есть. Масса проблем была с мошенничеством, с кражами "бумажных" ПТС. Бумагу можно потерять, электронный вариант невозможно. Возможно, какие-то преступления будут с электронными ПТС, но вряд ли больше, и от них надо искать меры защиты в любом случае.

— Вечная история. Продолжая электронную тему: мобильное приложение "Помощник ОСАГО" будет оформлять извещение о ДТП в электронном виде, не оформляя документ на бумажном бланке.

— Есть такое. Это связано с грозящимися изменениями правил оформления ДТП. Людям хотят предложить сразу отъезжать в безопасное место на обочину, чтобы не было повторных аварий.

— О чем явно стоит поговорить подробнее.

— Электронное оформление, если обе стороны согласны, только облегчит задачу. Но в этих ситуациях и проблем особых нет.

Проблема возникает, когда люди не договорились, кто прав, кто виноват. Или, скажем, по размеру ущерба. И тут приходится звать сотрудников ГИБДД и оформлять все в традиционном виде. Тут никакой обязаловки нет, не хочешь пользоваться приложением — оформляйся по старинке европротоколом.

— Совсем недавно сообщили, что тестирование не закончено. Возможно, не у всех тянет смартфон, тем более кнопочный. Если взять опыт оформления европротокола, напрашивается сравнение с электронным ОСАГО.

— Электронный ОСАГО — просто документ, который оформляется электронно и высылается вам. Электронное оформление — вы сами должны заполнить эти документы, так же, как это делалось в бумажном виде. Составлять схему ДТП, в частности.

— Я имел в виду — чтобы повтора происшествия не случилось, когда машины стоят, особенно на МКАДе.

— Главное что предлагается — оставлять место ДТП. Сейчас, пока вы не сделали фотографии и не составили схему, вы это место не можете оставить. Если только чуть убраться с проезжей части. Теперь вводится требование: съезжайте на обочину и там оформляйте. Но это возможно если нет спора, а чтобы это определить, водители должны как минимум переговорить друг с другом. А для этого надо выйти из машины и все равно поставить знак аварийной остановки, включить "аварийку".

И если не договорились, то правило с обочиной просто действовать не будет. Потому что тогда надо вызывать представителя ГИБДД и фиксировать все нюансы. Чтобы выяснить, кому страховая компания должна возмещать ущерб по ОСАГО или КАСКО, если машина была застрахована.

Спасительная обочина

— Но ведь это хорошо, что людям разрешили съезжать?

— Думаю, да. В ряде случаев это в интересах участников ДТП и всех остальных участников дорожного движения, в интересах безопасности.

Более 10% повторных аварий происходит оттого, что врезаются в машины, уже попавшие в аварию. Чаще всего это от того, что не включают аварийную сигнализацию, не ставят знак аварийной остановки. Или всего этого нет, или об этом не знают и в итоге становятся виновниками повторного ДТП. И можно ОСАГО не отделаться, можно ответить даже в судебном порядке.

— А если человек не успел их поставить, как в него врезались? Такой же вариант возможен.

— Это подлежит установлению. Виноват может быть и хозяин машины, который врезался. Не посмотрел, где-то не рассчитал, может быть скорость превысил. Но с другой стороны, если не выполнены требования, которые предъявляются водителям при ДТП, скажем не выставлен знак аварийной остановки, то вина лежит на тех водителя, которые в это первичное ДТП попали.

— Как вы оцениваете вопрос маркировки на шинах? Это борьба скорее с контрафактом?

— Сложно сказать. У нас в стране за любыми новыми ограничениями всегда маячит жирная тень коррупции. А как быть с теми, кто продолжает реализовывать эти шины? И кто будет нести ответственность: водители, продавцы, посредники купли-продажи? Тут много нюансов. Как это будет контролироваться — тоже большой вопрос.

— Если нет маркировки на шинах — каковы будут санкции?

— Пока их нет никаких. Есть требование к оборудованию автомобиля, техническому состоянию. Скорее всего, с этим будет увязано. Но проверить это будет довольно сложно.

Если нелады с сигнализацией, с фарами — это можно увидеть. К примеру, внештатный ксенон. Машину сразу можно останавливать и водителя привлекать к ответственности. А так надо шины внимательно осмотреть — для водителей довольно обременительно. В том числе для законопослушных. У меня нет к этому положительного отношения, но насколько негативно это будет реально влиять — сказать тяжело.

— Видимо, так же, как в Рунете осмеивают защитные козырьки от солнца.

— Было уже, когда что-то вводилось, а потом отменялось. И за этими введениями всегда стоит чей-то коммерческий интерес. Помните историю со знаком "Шипы", который через год отменили? За это время можно представить кто и сколько заработал денег. Цена этих знаков взлетела в три-четыре раза, и они реализовывались миллионами. А как заработали — отменили.

Я тогда говорил, что за такие вещи надо привлекать к ответственности. Надо искать тех, кто это всё инициировал и провёл, а потом отменил. Но увы, выводы не сделаны. И поэтому такие вещи, которые не относятся к безопасности реально, но на которых кто-то зарабатывает за счёт водителей, такие вещи будут продолжаться именно потому, что за предыдущее люди остались безнаказанными.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы птс дтп авто осаго виктор похмелкин правила дорожного движения
Новости Все >
Нурмагомедов станет лицом и совладельцем нового сотового оператора
Политический протест по новым правилам - как усложнится жизнь оппозиции
По Сибири "гуляет" особый штамм мутировавшего коронавируса
В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"
Росстат заявил о падении промышленного производства в стране
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Последние материалы
По Сибири "гуляет" особый штамм мутировавшего коронавируса
Успехи и неудачи Турции в интеграции тюркских стран
Российским артистам отказали в льготах на продукты
В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"
Росстат заявил о падении промышленного производства в стране
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери

Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.

Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Бывший СССР
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Новости Украины
Прозрение нардепа: пусть Крым будет с Россией - ему там лучше
Наука и техника
В Китае создадут гибрида человека и обезьяны
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Почему Армения отходит от России?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Насколько сами турки — тюрки?
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Российским артистам отказали в льготах на продукты
Игорь Коротченко: проиграл Пашинян, а страдает армянский народ
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников