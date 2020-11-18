Нововведения при ДТП: насколько полезны

С 1 ноября на новые и ввозимые в частном порядке автомобили будут оформлять только электронные ПТС. Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" позволит оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Что даст водителям возможность съезжать на обочину после ДТП? На новых шинах должна быть маркировка. Эти и другие нововведения для автомобилистов ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру разъясняет председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— С 1 ноября появились несколько серьезных нововведений для автомобилистов. Давайте поговорим о них. Первое, что привлекло внимание: на новые, ввозимые в частном порядке автомобили будут оформлять только электронный ПТС. Но это в большинстве случаев касается, по-моему, Дальнего Востока. Так ведь?

— Вообще уже по всей стране действуют электронные ПТС. Это современные технологии, их надо использовать. По-моему, это вполне удобно. Другое дело, когда вводится что-то электронное, я считаю, надо оставить "бумажную" альтернативу для тех, кто не может, не хочет, не умеет. Как с полисами ОСАГО, которые можно оформлять как в электронном виде, так и в традиционном бумажном.

— А в нашем случае уже только электронный вид?

— Как-то поспешили и поторопились. Но это все-таки не полис ОСАГО, который принадлежит человеку, самостоятельно его оформляющему. ПТС — нечто объективированное, его вручают первому хозяину машины. И я думаю, что все же больших неудобств электронные ПТС не доставят. Вреда не вижу, а польза в виде определенных удобств все же есть. Масса проблем была с мошенничеством, с кражами "бумажных" ПТС. Бумагу можно потерять, электронный вариант невозможно. Возможно, какие-то преступления будут с электронными ПТС, но вряд ли больше, и от них надо искать меры защиты в любом случае.

— Вечная история. Продолжая электронную тему: мобильное приложение "Помощник ОСАГО" будет оформлять извещение о ДТП в электронном виде, не оформляя документ на бумажном бланке.

— Есть такое. Это связано с грозящимися изменениями правил оформления ДТП. Людям хотят предложить сразу отъезжать в безопасное место на обочину, чтобы не было повторных аварий.

— О чем явно стоит поговорить подробнее.

— Электронное оформление, если обе стороны согласны, только облегчит задачу. Но в этих ситуациях и проблем особых нет.

Проблема возникает, когда люди не договорились, кто прав, кто виноват. Или, скажем, по размеру ущерба. И тут приходится звать сотрудников ГИБДД и оформлять все в традиционном виде. Тут никакой обязаловки нет, не хочешь пользоваться приложением — оформляйся по старинке европротоколом.

— Совсем недавно сообщили, что тестирование не закончено. Возможно, не у всех тянет смартфон, тем более кнопочный. Если взять опыт оформления европротокола, напрашивается сравнение с электронным ОСАГО.

— Электронный ОСАГО — просто документ, который оформляется электронно и высылается вам. Электронное оформление — вы сами должны заполнить эти документы, так же, как это делалось в бумажном виде. Составлять схему ДТП, в частности.

— Я имел в виду — чтобы повтора происшествия не случилось, когда машины стоят, особенно на МКАДе.

— Главное что предлагается — оставлять место ДТП. Сейчас, пока вы не сделали фотографии и не составили схему, вы это место не можете оставить. Если только чуть убраться с проезжей части. Теперь вводится требование: съезжайте на обочину и там оформляйте. Но это возможно если нет спора, а чтобы это определить, водители должны как минимум переговорить друг с другом. А для этого надо выйти из машины и все равно поставить знак аварийной остановки, включить "аварийку".

И если не договорились, то правило с обочиной просто действовать не будет. Потому что тогда надо вызывать представителя ГИБДД и фиксировать все нюансы. Чтобы выяснить, кому страховая компания должна возмещать ущерб по ОСАГО или КАСКО, если машина была застрахована.

Спасительная обочина

— Но ведь это хорошо, что людям разрешили съезжать?

— Думаю, да. В ряде случаев это в интересах участников ДТП и всех остальных участников дорожного движения, в интересах безопасности.

Более 10% повторных аварий происходит оттого, что врезаются в машины, уже попавшие в аварию. Чаще всего это от того, что не включают аварийную сигнализацию, не ставят знак аварийной остановки. Или всего этого нет, или об этом не знают и в итоге становятся виновниками повторного ДТП. И можно ОСАГО не отделаться, можно ответить даже в судебном порядке.

— А если человек не успел их поставить, как в него врезались? Такой же вариант возможен.

— Это подлежит установлению. Виноват может быть и хозяин машины, который врезался. Не посмотрел, где-то не рассчитал, может быть скорость превысил. Но с другой стороны, если не выполнены требования, которые предъявляются водителям при ДТП, скажем не выставлен знак аварийной остановки, то вина лежит на тех водителя, которые в это первичное ДТП попали.

— Как вы оцениваете вопрос маркировки на шинах? Это борьба скорее с контрафактом?

— Сложно сказать. У нас в стране за любыми новыми ограничениями всегда маячит жирная тень коррупции. А как быть с теми, кто продолжает реализовывать эти шины? И кто будет нести ответственность: водители, продавцы, посредники купли-продажи? Тут много нюансов. Как это будет контролироваться — тоже большой вопрос.

— Если нет маркировки на шинах — каковы будут санкции?

— Пока их нет никаких. Есть требование к оборудованию автомобиля, техническому состоянию. Скорее всего, с этим будет увязано. Но проверить это будет довольно сложно.

Если нелады с сигнализацией, с фарами — это можно увидеть. К примеру, внештатный ксенон. Машину сразу можно останавливать и водителя привлекать к ответственности. А так надо шины внимательно осмотреть — для водителей довольно обременительно. В том числе для законопослушных. У меня нет к этому положительного отношения, но насколько негативно это будет реально влиять — сказать тяжело.

— Видимо, так же, как в Рунете осмеивают защитные козырьки от солнца.

— Было уже, когда что-то вводилось, а потом отменялось. И за этими введениями всегда стоит чей-то коммерческий интерес. Помните историю со знаком "Шипы", который через год отменили? За это время можно представить кто и сколько заработал денег. Цена этих знаков взлетела в три-четыре раза, и они реализовывались миллионами. А как заработали — отменили.

Я тогда говорил, что за такие вещи надо привлекать к ответственности. Надо искать тех, кто это всё инициировал и провёл, а потом отменил. Но увы, выводы не сделаны. И поэтому такие вещи, которые не относятся к безопасности реально, но на которых кто-то зарабатывает за счёт водителей, такие вещи будут продолжаться именно потому, что за предыдущее люди остались безнаказанными.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев