С 5 сентября в России вступило в силу указание Центробанка о персонализации тарифов ОСАГО.
Теперь тарифный коридор для владельцев легковых автомобилей был расширен на 10% вверх и вниз. Согласно новым правилам тариф будет находиться в пределах 2471-5436 рублей.
Страховые компании при определении стоимости страховки будут учитывать и дополнительные данные: наличие детей, семейное положение и другие.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.