Новые правила расчёта стоимости ОСАГО вступили в силу

С 5 сентября в России вступило в силу указание Центробанка о персонализации тарифов ОСАГО.

Теперь тарифный коридор для владельцев легковых автомобилей был расширен на 10% вверх и вниз. Согласно новым правилам тариф будет находиться в пределах 2471-5436 рублей.

Страховые компании при определении стоимости страховки будут учитывать и дополнительные данные: наличие детей, семейное положение и другие.