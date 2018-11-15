Топ-10 городов России, в которых покупают больше подержанных машин

Специалисты аналитического агентства АВТОСТАТ оценили объемы рынка подержанных автомобилей по городам России, кроме Москвы и Питера. Последние по итогам января-сентября текущего года вошли в топ-5 по количеству машин на вторичном рынке среди регионов страны. В столице оказалось более 212 автомобилей этого сегмента, в Санкт-Петербурге - свыше 141 тысячи.
Рейтинг остальных городов страны возглавил Новосибирск. За три квартала 2018 года местные жители приобрели более 51 тысячи автомобилей с пробегом, рост рынка составил 1% по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказался Екатеринбург, где граждане купили 36,4 единиц (+4%), пишет Moneytimes.ru.
Третью строчку эксперты отдали Краснодару, где за отчетный период было перепродано 34,6 тысяч автомобилей (+5%). Далее следует Омск с 34,2 тысяч единиц авто и приростом сегмента рынка в 2%, а также Красноярск (32,6 экземпляра, +4%).
Кроме этого, в десятку регионов России по показателю объема рынка легковых машин с пробегом по итогам первых трех кварталов 2018 года вошли: Нижний Новгород (свыше 29 тысяч экз.; -2%), Казань (28,6 тысяч экз.; 0%) и другие города.
Фото: LiveCars.Ru
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