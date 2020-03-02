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Источник Правда.Ру

Блогер из Петербурга гоняет на гусеничном Bentley

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Рекорд скорости, установленный Константином Заруцким, блогером из Петербурга, на фестивале "Байкальская миля" занесен в "Книгу Рекордов России".

Особого внимания заслуживает транспортное средство, на котором Заруцкий установил свой рекорд: "ультратанк" — гусеничный Bentley, который блогер создал самостоятельно.

"От люксового Bentley Continental в моем "ультратанке" остался, пожалуй, только салон и корпус. Я заменил двигатель, раздаточную коробку и задний мост, а остальное — например, гусеницы — пришлось делать самостоятельно. Обошлась модификация мне примерно в 6 млн рублей. Но вездеход получился не только скоростной — что я продемонстрировал на байкальском льду, но и комфортабельный", — рассказывает Заруцкий.

Как отмечено в "Книге рекордов", Bentley — "ультратанк" двигался по трассе со скоростью 125 километров в час, причем на дистанции в одну милю.

"Это, я считаю, не предел. Надо еще поработать: добавить мощности сил 600. Думаю, скорость можно будет развить до 150 км/ч", — делится планами гонщик-блогер.

 

Темы блогер ультратанк гусеничный bentley байкальская миля константин заруцкий книга рекордов россии
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