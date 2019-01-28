Укравший Куинджи прятал полотно на стройке

28 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в ограблении Третьяковской галереи. 31-летний задержанный уже ранее привлекался по делу о хранении наркотиков.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" правоохранители обнаружили в Одинцовском районе Московской области. Сотрудники МВД считают, что подозреваемый совершил кражу с целью обогащения.

Напомним, вечером 27 января из Третьяковской галереи было похищено полотно Архипа Куинджи. Двое неизвестных просто сняли полотно в выставочном зале, и вынесли его в неизвестном направлении. При этом, ни персонал, ни охрана галереи не обратили внимание на похитителей.

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