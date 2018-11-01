Житель Челябинска, требуя у подростка вернуть небольшой долг, выстрелил ему в ногу.
Как сообщили местные СМИ, челябинец прострелил ногу подростку за долг в 1750 рублей. Инцидент произошел в Ленинском районе. Подробности случившегося рассказала мать потерпевшего.
— Это было 30 октября. Сын уехал на учебу, а потом к своей девушке. Около 18 часов раздался звонок с его номера, трубку взяла мама девушки и сказала, что в Глеба стреляли, у него кровь рекой льется, — вспоминает мать молодого человека. — Сына забрала скорая и отвезла в ГКБ № 9. Две пули застряли в мягких тканях голени, поэтому потребовалась операция. Хирурги достали их, ногу зашили, поставили дренаж.
Женщине чуть позже сообщили, что напавшим на ее сына оказался сосед по лестничной клетке в доме, где живет девушка молодого челябинца.
— Он блатной, одно время Глеб подрабатывал у него на стоянке. Я тогда уезжала из города, и за сыном присматривали отец с бабушкой. Глеб забросил учёбу, и бабушка, когда узнала о его работе, вызвала на стоянку полицию, заявила, что он несовершеннолетний, после этого его со стоянки погнали, — поясняет мать раненого.
Она не может спокойно вспоминать, что стряслось в тот злополучный день. "Сейчас выяснилось, что сын взял в долг у этого мужчины 1750 рублей. Во вторник мужчина встретил сына у подъезда, завел за угол дома и потребовал вернуть деньги. Когда сын сказал, что денег нет, тот ответил: "Тогда заберу здоровьем" и выстрелил, — с трудом сдерживая слезы, рассказывает женщина.
Она написала заявление в полицию, но ее сын отказался давать показания. Мать опасается, что злоумышленник его чем-то запугал.
— Сын говорит, что ничего не помнит, ничего не знает, видимо, тот мужчина его серьезно запугал, — говорит Эльмира. — Он и бабушку нашу запугал, его друзья после того случая на стоянке звонили ей и угрожали. Теперь угроз жду я, но когда за такие долги стреляют — это же ненормально! Тем более он знает, что сын несовершеннолетний. Да, Глеб у меня тоже не ангел, но за несовершеннолетних родители отвечают, тем более деньги у нас есть, я бы отдала, но я не знала про этот долг. В крайнем случае ну заставил бы отработать его на той же стоянке три-четыре смены, стрелять-то зачем?
Известно, что пистолет, из которого был ранен подросток, травматический. Врачи извлекли из ноги юноши резиновые пули. В полиции сообщили, что организовали проверку по этому инциденту.
Ранее Правда. Ру писала о том, как студент академии МВД пытался убить сокурсника из-за крупного долга.
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