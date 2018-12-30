Из ректора академии - в колонию

Удивительное путешествие предприимчивого гражданина, который был ректором, хотел стать депутатом, а в итоге отправился в колонию со статьей о мошенничестве.

Публичная личность всегда вызывает повышенный интерес к себе. Личность ректора академии и, тем более, кандидата в депутаты, - особенно. Поэтому мы не смогли пройти мимо истории о финансовых махинациях и несостоявшейся политической карьере Ильи Шутова - бывшего ректора одной из московских академий. В отношении него некоторое время назад было возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения по трём эпизодам мошенничества, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 УК РФ. 27 декабря 2018 года состоялся суд, на котором г-ну Шутову судья Тверского районного суда г. Москвы вынесла приговор: 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - после чего Шутов был взят под стражу в зале суда.

История, закончившаяся вынесением приговора, началась с того, что в 2016 году в академии, которую возглавлял молодой 30-летний кандидат экономических наук, доцент Илья Шутов, прошла ревизия финансово-хозяйственной деятельности. В ходе проверки были обнаружены факты вывода ресурсов предприимчивым ректором через заключение фиктивных договоров с различными компаниями.

Схема была проста: Шутов оплачивал услуги и товары, которые существовали только на бумаге - в поддельные сметы включались образовательные мероприятия, ремонтные работы и даже мебель для кабинета ректора. Фиктивных договоров было обнаружено несколько десятков, а творческий полет фантазии ректора-мошенника был безграничен.

Таким образом за 2015 год Шутов вывел из академии более 30 млн рублей, после чего был уволен с формулировкой «по причине утраты доверия». Надо отметить, что такая «деятельность» г-на Шутова по выводу ресурсов из академии, стала причиной финансового кризиса в учебном заведении.

Покинув академию, Шутов неожиданно подался в политику - очевидно, с целью получить депутатскую неприкосновенность и уйти от уголовного преследования, которого, как он понимал, ему не избежать. Экс-ректор решил баллотироваться в депутаты от РПС Парнас, где им активно заинтересовались: ведь Шутов имел доступ к студенческому сообществу, а студентов гораздо проще привлечь к участию в политических акциях. Г-н Шутов прошел отбор претендентов на вступление в партию и начал избирательную кампанию кандидата в депутаты от Северного административного округа г. Москвы.

Для прохождения этапа праймериз, который был необходим согласно регламенту выборной кампании, Илья Владимирович сформировал агитационный штаб и начал активную работу по сбору голосов. Но голоса избиратели отдавали за него неохотно: даже за денежное вознаграждение удалось собрать мало сомневающихся избирателей, которых просили зарегистрироваться на сайте Парнаса и отдать свой голос за кандидата в депутаты Шутова.

Осознав всю плачевность своей ситуации, связанную с серьезным недобором голосов, г-н Шутов решил использовать голоса студентов: сначала он взял в работу базы учащихся академии, в которой совсем недавно был ректором. Но и на этом Шутов не остановился, он приобрел на денежные средства, выведенные из академии мошенническим путем, студенческие базы других вузов и затем передал их для обзвона электората, очевидно с целью сэкономить, в call-центр на Украине.

Представьте только, каким жадным и беспринципным нужно быть человеком, чтобы вовлекать в своё «спасение» от правосудия купленные списки российских студентов и передавать их в call-центр Украины в 2015 году! Но для Шутова это тоже было не в первый раз: еще будучи ректором, Илья Владимирович попадался на незаконном использовании персональных данных граждан - по данным проверки Роскомнадзора, Шутов приобрел у третьих лиц базу нескольких десятков тысяч абитуриентов с телефонами и датами рождений.

На праймериз Шутов занял символичное 69 место. Получить статус кандидата в депутаты ему так и не удалось. Скорее всего, экстравагантные способы предвыборной борьбы только ухудшили и без того плачевное положение Шутова. Теперь некогда успешному предприимчивому молодому ректору придется отбыть срок наказания в колонии исправительного учреждении, где ему обязательно достанется работа, соответствующая его безудержной изобретательности.