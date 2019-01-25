В Китае прогремела серия взрывов

25 января в китайском городе Чанчун прогремело несколько взрывов. По предварительным данным один человек погиб и один получил ранения средней тяжести.

Около 10 часов дня по Москве на одной из подземных парковок взорвалось несколько автомобилей. Спустя 3 минуты еще один взрыв произошел в офисном помещении. По факту произошедшего полиция начала расследование. На данный момент правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о взрыве бытового газа в Магнитогорске, из-за которого обрушился подъезд жилого дома. Позже "Правда.Ру" рассказывала читателям о взрыве бытового газа в Ростовской области.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о взрыве ручной боевой гранаты в мариупольской многоэтажке.

Читайте также:

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В Ростовской области взорвался бытовой газ, есть жертвы

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме. Поступили данные о первых жертвах

Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа