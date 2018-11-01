Смоленские врачи по ошибке укололи младенца барием

Врачебная ошибка, допущенная медиками из Смоленской больницы, едва не стоила жизни новорожденному.

Как стало известно СМИ, смоленскими медиками во время проведения исследования была допущена ошибка, которая едва не обернулась трагедией. Горе-эскулапы вместо того чтобы наполнить барием желудок младенца, накачали им легкие. Мальчика в спешном порядке ввели в медикаментозную кому и отвезли в столицу. Московские врачи спасли ребенка, но пока отказываются делать какие-либо прогнозы относительно здоровья младенца.

Десять дней из 45 его жизни сын смолянина Евгения Петухова находился на грани смерти по вине смоленского медперсонала. Сегодня родители счастливы, что их сына удалось спасти столичным медикам.

Врачи уверяют, что самое страшное позади. В смоленской больнице малыш оказался из-за проблем с пищеварением. Организма маленького Максима не усваивал ни одну из предлагаемых родителями молочных смесей. Ребенка вместе с мамой поместили в стационар для обследования. Местные врачи назначили рентген с введением бария в желудок. Но неожиданно мальчик стал задыхаться.

"В момент, когда это вводили, получилось так, видимо, что он сплевывал, Он лежал на спине, сплевывал и заглатывал обратно. Врачи его не перевернули", - рассказал отец Максима.

Только в реанимации обнаружилось, что назначенный препарат попал не в желудок, а в легкие. Началось кислородное голодание. Мальчика откачали, но затем ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы избежать отека мозга. В больнице Смоленска после инцидента была уволена рентгенолог, которая, предположительно, и допустила ошибку.

Родители малыша обратились в СКР. Максим хоть и пришел в себя, самостоятельно ест, прибавляет в весе. Но чтобы вернуть здоровье, мальчику и родителям предстоит пройти через многие трудности, поскольку из-за неудачной процедуры 80% легочной тканей оказалось повреждено. По мнению специалистов, так называемая полезная площадь легких, которая у новорожденного и без того относительно небольшая, стала еще меньше, Максиму элементарно может не хватать воздуха. Полное восстановление может длиться от 3 до 10 лет.

Ранее Правда. Ру приводила статистику роста числа детских смертей по вине врачей.

Фото: Materinstvo.ru

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