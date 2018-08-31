Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе

Глава Донецкой республики Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.
Об этом сообщило издание Life со ссылкой на источники.
Кафе расположено в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики сообщило о предварительных данных — один человек погиб, трое пострадали при взрыве. Имен пострадавших агентство первоначально не называло.
Позднее агентство подтвердило гибель Александра Захарченко.
"Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар". Министр доходов и сборов (Александр) Тимофеев — ранен", — сообщил источник агентства в силовых структурах республики.
Александру Захарченко было 42 года, Донецкую народную республику он возглавлял с ноября 2014 года.
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