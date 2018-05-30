На Щелковском шоссе фура протаранила автобус

По свидетельству очевидцев, на Щелковском шоссе произошла серьезная авария. Фура протаранила автобус. Есть пострадавшие.



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В декабре минувшего года на Щелковском шоссе также имело место столкновение. Как писала "Правда.Ру", тогда речь шла о двух маршрутках. Травмы получили два человека.

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