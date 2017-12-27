Взрыв в магазине "Перекресток" в Петербурге: подробности

В одним из магазинов "Перекресток" в Санкт-Петербурге в среду вечером прогремел взрыв. В результате пострадали три человека.

ЧП произошло в торговом центре на площади Калинина. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Второй в средней степени тяжести, третий получил лёгкие ранения.

Позднее стало известно о 10 пострадавших, четверо из которых были госпитализированы.

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что на месте ЧП была проведена эвакуация.

В настоящее время на месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.