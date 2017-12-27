Поляк и его верный кот провели 7 месяцев посреди Индийского океана

В Индийском океане у берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции, спасли польского моряка с котом. Польский моряки и его товарищ дрейфовали на самодельной лодке семь месяцев, сообщает Le Figaro.

Мужчина еще в мае отплыл с территории Комор и направился в ЮАР в поисках работы. Он плыл на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую усовершенствовал собственными руками. Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили.

Нашла его яхта, с которой и были вызваны спасательные службы. Единственным товарищем поляка на протяжении всего этого времени был его кот. С собой у моряка были запасы еды на месяц. Коту и себе мужчина ловил рыбу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пушистые коты из Сибири, которые живут на ферме жителей города Пригородный Аллы и Сергея Лебедевых восхитили мир своим дружелюбием, пушистостью и равнодушием к морозам. О Пухе и Теме написали зарубежные СМИ, удивленные тем, что животные свободно гуляют по улице при больших минусовых температурах.

У котов даже есть свой канал на YouTube, где размещено много видео с фермы. Там есть ролики с кошачьего чаепития и обеда, видео с курами. Свою ферму Лебедевы называют ласково — Кошляндия или Курляндия. Вероятно, название зависит от того, кого на видео больше.

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