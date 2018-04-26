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Источник Правда.Ру

В Москве продолжают умирать жертвы пластических операций

Происшествия

В московской клинике пластической хирургии после операции умерла 29-летняя женщина.

В Москве продолжают умирать жертвы пластических операций. 386420.jpeg

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти пациентки. Сообщается, что гостья из Кабардино-Балкарии умерла 25 апреля в НИИ имени Склифосовского после того, как ее привезли из московского медицинского центра Medlounge.  

Согласно предварительным данным, у нее диагностировали атипичный гемолитико-уремический синдром. В настоящее время проходит проверка Росздравнадзора по факту смерти 32-летней пациентки во время проведения пластической операции 15 апреля. 

Хотя, что риск осложнения после пластической операции, по словам участников круглого стола, не выше, чем при любом другом хирургическом вмешательстве, (просто ошибка более очевидна - в прямом смысле «на лицо»), важно знать, как грамотно подойти к выбору тех, от кого будет зависеть ваша будущая красота .

Как отметил в беседе с «Правдой.Ру» пластический хирург Андрей Влодарчик, главное правило заключается в том, чтобы выбирать специалиста, а не клинику. «Внимательно изучите досье врача, - рекомендует эксперт. - Специалистов, чье мастерство высоко оценивается не только пациентами, но и коллегами, не так много. В медицинских кругах они известны по именам. Даже прямые конкуренты не могут не признать их достижения. Поэтому, побывав на приеме у нескольких хирургов, не нужно стесняться спрашивать их мнение друг о друге.

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Темы смерть пластическая операция
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