Париж затоплен - река Сена вышла из берегов. За минувшие сутки уровень воды поднялся не менее чем на 3,3 метра.
В результате наводнения власти приняли решение перекрыть движение на дорогах вдоль реки от восточной части города до Эйфелевой башни. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни уровень воды в реке будет расти.
Как сообщала Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF), шесть парижских вокзалов закроют на несколько дней.
24 января администрация Лувра в качестве превентивной меры решилазакрыть для посещения некоторые залы музея. Речь идет о галереях отдела исламского искусства, расположенных на нижних уровнях. Закрытыми для посещения они останутся до 28 января.
Напомним, французский Институт градостроительства (IAU) смоделировал наводнение, которое случается в Париже в среднем один раз в сто лет - когда уровень воды в Сене превышает 8 метров (точнее, 8,62 метра - уровень, зафиксированный 28 января 1910 года, когда вода подмочила Лувр).
Именно с тех пор сотрудники музея при более-менее серьезной угрозе наводнения переносят произведения искусства с выставок в "непромокаемые" хранилища.
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