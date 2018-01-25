Булки не хрустят, намокли: Сена затопила Париж

Париж затоплен - река Сена вышла из берегов. За минувшие сутки уровень воды поднялся не менее чем на 3,3 метра.





В результате наводнения власти приняли решение перекрыть движение на дорогах вдоль реки от восточной части города до Эйфелевой башни. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни уровень воды в реке будет расти.

Как сообщала Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF), шесть парижских вокзалов закроют на несколько дней.

24 января администрация Лувра в качестве превентивной меры решилазакрыть для посещения некоторые залы музея. Речь идет о галереях отдела исламского искусства, расположенных на нижних уровнях. Закрытыми для посещения они останутся до 28 января.

Напомним, французский Институт градостроительства (IAU) смоделировал наводнение, которое случается в Париже в среднем один раз в сто лет - когда уровень воды в Сене превышает 8 метров (точнее, 8,62 метра - уровень, зафиксированный 28 января 1910 года, когда вода подмочила Лувр).

Именно с тех пор сотрудники музея при более-менее серьезной угрозе наводнения переносят произведения искусства с выставок в "непромокаемые" хранилища.