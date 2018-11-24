Уральский школьник застрелил сверстника из-за шутки

В небольшом поселке Свердловской области произошло чрезвычайное происшествие, потрясшее всю округу.

Об инциденте общественности рассказали местные средства массовой информации.

Согласно информации, предоставленной региональным Следственным комитетом Российской Федерации, школьник из поселка Верхняя Синячиха на Урале застрелил своего сверстника из охотничьего ружья. Средства массовой информации утверждают, что трагедия произошла в доме мальчика, решившего взяться за оружие. Его сверстник, пишут журналисты, издевался и шутил над ним, а также не хотел покидать его дом. Тогда разозлившийся школьник схватил ружье и, недолго думая, выстрелил в своего обидчика.

По данному факту местными стражами правопорядка возбуждено уголовное дело. Уральские полицейские в данный момент пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители села Березовск Свердловской области активно планировали в социальных сетях выход на массовый несанкционированный митинг. Все из-за жестокого убийства местного инвалида. Расправились с местным жителем, страдающим от дефекта речи, стая обезумевших подростков. Жители уральского села опасаются, что садисты не понесут заслуженного наказания из-за своего юного возраста.

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