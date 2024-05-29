Вертолёт президента Ирана не был сбит с земли

Иранские следователи доказали, что с земли вертолёт президента не сбивали

В новом отчёте Генерального штаба Вооружённых сил Ирана по итогам расследования крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси не подтверждается версия о взрыве, вызванном диверсией.

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"По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности", — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что вертолёт мог быть сбит иным способом, не связанным с внешним боевым воздействием. Граждане Ирана также почти уверены, что вертолёт президента был сбит спецслужбами США и Израиля.