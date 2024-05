Вертолёт президента Ирана не был сбит с земли

В новом отчёте Генерального штаба Вооружённых сил Ирана по итогам расследования крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси не подтверждается версия о взрыве, вызванном диверсией.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Питер Дэвис is licensed under OGL v1.0