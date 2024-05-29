Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обеспечить безопасную перевозку животных самолетом: советы зоотехника Базаркиной
Аномальные холода в мае погубили значительную часть урожая
Как возникает онихомикоз и методы его лечения
ВС РФ откроют новое направление в зоне специальной военной операции
Дональд Трамп предложил почётную должность Илону Маску
Владимир Путин приказал чиновникам считать себя мобилизованными на госслужбе
Reuters: компенсации пассажирам Singapore Airlines могут сильно различаться
Предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС
Эффективный метод  борьбы с сорняками
Вертолёт президента Ирана не был сбит с земли

Иранские следователи доказали, что с земли вертолёт президента не сбивали

Происшествия

В новом отчёте Генерального штаба Вооружённых сил Ирана по итогам расследования крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси не подтверждается версия о взрыве, вызванном диверсией.

Иранские следователи доказали, что с земли вертолёт президента не сбивали
Фото: defenceimagery.mod.uk by Питер Дэвис is licensed under OGL v1.0

"По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности", — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что вертолёт мог быть сбит иным способом, не связанным с внешним боевым воздействием. Граждане Ирана также почти уверены, что вертолёт президента был сбит спецслужбами США и Израиля.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Последние материалы
ВС РФ откроют новое направление в зоне специальной военной операции
Дональд Трамп предложил почётную должность Илону Маску
Владимир Путин приказал чиновникам считать себя мобилизованными на госслужбе
Reuters: компенсации пассажирам Singapore Airlines могут сильно различаться
Предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС
Эффективный метод  борьбы с сорняками
На Солнце произошла новая вспышка
Врач Викулов рассказал, какой инфекцией можно заразиться через мясо и молоко
Почему кошки боятся огурцов
Ксения Собчак высказалась о новой экспедиции к обломкам "Титаника"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников