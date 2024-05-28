Тяжёлая черепно-мозговая травма: ребёнок попал в больницу после падения из окна в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ребёнок опёрся на москитную сетку и вылетел из открытого окна

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шестилетнего мальчика из Санкт-Петербурга экстренно доставили в больницу после того, как он упал из окна третьего этажа, навалившись на москитную сетку.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошёл 27 мая, ребёнок находится в тяжёлом состоянии в детской больнице имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также разрывы внутренних органов. В настоящее время малыш находится в реанимации.

Мальчик прибыл в Санкт-Петербург вместе с матерью из Казахстана, чтобы получить лечение. Врачи также отметили наличие у него особенностей в психическом развитии, как сообщает argumenti. ru со ссылкой на "Петербург2".