Тяжёлая черепно-мозговая травма: ребёнок попал в больницу после падения из окна в Санкт-Петербурге

Шестилетнего мальчика из Санкт-Петербурга экстренно доставили в больницу после того, как он упал из окна третьего этажа, навалившись на москитную сетку.
Инцидент произошёл 27 мая, ребёнок находится в тяжёлом состоянии в детской больнице имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также разрывы внутренних органов. В настоящее время малыш находится в реанимации.
Мальчик прибыл в Санкт-Петербург вместе с матерью из Казахстана, чтобы получить лечение. Врачи также отметили наличие у него особенностей в психическом развитии, как сообщает argumenti. ru со ссылкой на "Петербург2".
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