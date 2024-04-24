За неправильную езду на самокатах будут штрафовать

Определены штрафы за нарушения ПДД при езде на самокатах

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Электросамокаты стали популярным средством передвижения, но их использование вызывает много проблем. Они могут быть опасными для пешеходов и других участников дорожного движения, особенно если водители не соблюдают правила. В связи с этим после долгой дискуссии были определены штрафы за нарушения ПДД на этом виде транспорта.

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В теории существуют правила использования электросамокатов, но они не всегда соблюдаются.Штрафы за нарушение правил могут достигать 1500 рублей, а за вождение в нетрезвом виде — до 1500 рублей.

В большинстве городов нет специальных мест для парковки электросамокатов, что приводит к их хаотичному использованию на тротуарах. В Москве ситуация с безбарьерной средой лучше, но в других городах она требует улучшения.

В настоящее время в законодательстве нет специальной ответственности для лиц, передвигающихся на электросамокатах. Если законопроект о штрафах будет одобрен, максимальная сумма штрафа может достигнуть 30 000 рублей.