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В Крыму задержали 12 неонацистов, лояльных киевскому режиму

В Крыму нейтрализовали ячейку неонацистов

0:52
Происшествия

Сотрудники ФСБ сообщили СМИ, что в Крыму была ликвидирована группировка неонацистов. 

В Крыму нейтрализовали ячейку неонацистов
Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

В ходе спецоперации ФСБ были задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть". Неонацисты поддерживают украинский националистический режим. Были изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, включая листовки и рукописные записи со свастикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов. В телефонах радикалов обнаружены контакты с боевиками в зоне СВО, которым неонацисты передавали необходимую информацию. Основатель неонацистского движения успел бежать в Грузию.

ФСБ регулярно нейтрализует разного рода диверсантов и неонацистов на территории Крыма и новых регионов, которых активно вербует киевский режим. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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