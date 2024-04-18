Сотрудники ФСБ сообщили СМИ, что в Крыму была ликвидирована группировка неонацистов.
В ходе спецоперации ФСБ были задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть". Неонацисты поддерживают украинский националистический режим. Были изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, включая листовки и рукописные записи со свастикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов. В телефонах радикалов обнаружены контакты с боевиками в зоне СВО, которым неонацисты передавали необходимую информацию. Основатель неонацистского движения успел бежать в Грузию.
ФСБ регулярно нейтрализует разного рода диверсантов и неонацистов на территории Крыма и новых регионов, которых активно вербует киевский режим.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.