В Крыму задержали 12 неонацистов, лояльных киевскому режиму

В Крыму нейтрализовали ячейку неонацистов

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Сотрудники ФСБ сообщили СМИ, что в Крыму была ликвидирована группировка неонацистов.

Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

В ходе спецоперации ФСБ были задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть". Неонацисты поддерживают украинский националистический режим. Были изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, включая листовки и рукописные записи со свастикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов. В телефонах радикалов обнаружены контакты с боевиками в зоне СВО, которым неонацисты передавали необходимую информацию. Основатель неонацистского движения успел бежать в Грузию.

ФСБ регулярно нейтрализует разного рода диверсантов и неонацистов на территории Крыма и новых регионов, которых активно вербует киевский режим.