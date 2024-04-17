Раввин Давид Карпов рассказал о ликвидации террориста возле синагоги

В Отрадном в Подмосковье ликвидировали террориста возле синагоги, о чём рассказал раввин Давид Карпов из Федерации иудейских общин.
Он рассказал, что террориста выявили по записям с видеокамер, возможно, он готовил теракт во время песаха.
Предыдущий случай с террористом, который тоже намеревался взорвать синагогу, был зафиксирован 11 апреля. Иудейские общины становятся всё чаще объектами нападения экстремистов. Это по замыслу организаторов терактов должно усиливать межконфессиональные разногласия и общественную нестабильность.
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