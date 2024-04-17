Раввин Давид Карпов рассказал о ликвидации террориста возле синагоги

В Отрадном ликвидировали очередного террориста, готовившего теракт в синагоге

В Отрадном в Подмосковье ликвидировали террориста возле синагоги, о чём рассказал раввин Давид Карпов из Федерации иудейских общин.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Он рассказал, что террориста выявили по записям с видеокамер, возможно, он готовил теракт во время песаха.

Предыдущий случай с террористом, который тоже намеревался взорвать синагогу, был зафиксирован 11 апреля. Иудейские общины становятся всё чаще объектами нападения экстремистов. Это по замыслу организаторов терактов должно усиливать межконфессиональные разногласия и общественную нестабильность.