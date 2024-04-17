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Раввин Давид Карпов рассказал о ликвидации террориста возле синагоги

В Отрадном ликвидировали очередного террориста, готовившего теракт в синагоге

Происшествия

В Отрадном в Подмосковье ликвидировали террориста возле синагоги, о чём рассказал раввин Давид Карпов из Федерации иудейских общин. 

В Отрадном ликвидировали очередного террориста, готовившего теракт в синагоге
Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Он рассказал, что террориста выявили по записям с видеокамер, возможно, он готовил теракт во время песаха. 

Предыдущий случай с террористом, который тоже намеревался взорвать синагогу, был зафиксирован 11 апреля. Иудейские общины становятся всё чаще объектами нападения экстремистов. Это по замыслу организаторов терактов должно усиливать межконфессиональные разногласия и общественную нестабильность. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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