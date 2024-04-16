В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам свыше 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пожилую женщину почти 2,3 миллиона рублей, сообщает argumenti.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации из источника, женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что для защиты ее сбережений необходимо перевести деньги на более безопасный счёт.

В итоге, пенсионерка осуществила перевод крупной суммы. Позднее, осознав ситуацию, она обратилась в полицию и написала заявление.