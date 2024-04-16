В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам свыше 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пожилую женщину почти 2,3 миллиона рублей, сообщает argumenti.ru.
По информации из источника, женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что для защиты ее сбережений необходимо перевести деньги на более безопасный счёт.
В итоге, пенсионерка осуществила перевод крупной суммы. Позднее, осознав ситуацию, она обратилась в полицию и написала заявление.
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